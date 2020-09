Come sarà il tempo nei prossimi giorni? Ce lo dice Simone Beretta, del Centro Meteo Lombardo.

Il campo di alta pressione che in questi giorni ci ha regalato giornate stabili, gradevoli, dal sapore estivo, andrà nelle prossime ore ad indebolirsi per l’approssimarsi verso l’arco alpino di un fronte perturbato proveniente dal nord Europa. Ne consegue nella seconda parte della giornata di domenica, un graduale peggioramento del tempo iniziando dal settore alpino, in estensione alla pianura entro la nottata. Lunedì 7 settembre nella notte ed al mattino permarranno condizioni di instabilità associata a fenomeni temporaleschi, e un deciso calo delle temperature. Da martedì 8 lento ma graduale aumento del campo barico, precipitazioni assenti quasi ovunque e temperature in ripresa specie da mercoledì 9 settembre

Domenica 6 settembre 2020

Tempo Previsto: Sereno poco nuvoloso. Dal pomeriggio aumento della nuvolosità ad iniziare dai settori alpini, prealpini e pianura centro occidentale, in estensione al resto regione.

Precipitazioni, dalla sera rovesci o temporali su aree alpine, Valchiavenna, Varesotto, alto Lario, Orobie, localmente anche di forte intensità. Fenomeni in estensione verso la tarda serata alle restanti aree pedemontane e alte pianure.

Temperature: Massime comprese tra 24/27°C con valori prossimi a 30°C solo sulle basse pianure orientali

Minime comprese tra 14 e 17°C

Zero termico a metà giornata attorno a 3600m

Venti: In pianura deboli a regime di brezza

In quota a 3000m deboli occidentali tendenti a moderati dai quadranti di Sud Ovest

Lunedì 7 settembre 2020

Tempo Previsto: Nella notte e al mattino, nuvoloso o molto nuvoloso con rovesci o temporali sparsi, fenomeni più intensi sulle pianure occidentali del Pavese, Lomellina, Comasco, basso Milanese, Bergamasca, Orobie, alte valli bresciane. Dal pomeriggio nuvolosità irregolare con possibili fasi soleggiate specie sulle basse pianure orientali, mentre persisteranno condizioni favorevoli a locali brevi rovesci sulle basse pianure occidentali specie tra pavese e lodigiano, sul settore Orobico, valle Camonica, val Cavallina.

Temperature: Massime in deciso calo, minime stazionarie.

Massime comprese tra 22/25°C

Minime comprese tra 17/20°C

Zero termico a metà giornata attorno a 3300m

Venti: In pianura deboli dai quadranti orientali con rinforzi durante le fasi temporalesche

in quota a 3000m moderati da Sud Ovest

Martedì 8 settembre 2020

Tempo Previsto: Generalmente nuvoloso con possibili brevi fasi soleggiate più ampie e persistenti dal pomeriggio, fatto salvo sui settore orobici, Livignasco, Valtellina, Valcamonica alte valli Bergamasche e Bresciane dove dal pomeriggio si avrà la formazione di nubi più compatte con possibili brevi locali piovaschi.

Temperature: In lieve aumento nei valori massimi.

Massime in pianura comprese tra 24/27°C

Minime comprese tra 16/19°C

Zero termico in aumento attorno a 4000m verso metà giornata

Venti: Deboli orientali