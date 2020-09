Hotel Gagarin, Notting Hill o la pallavolo femminile? La tv del 6 settembre

Per la prima serata in tv, domenica 6 settembre su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Hotel Gagarin”, con Claudio Amendola, Luca Argentero, Giuseppe Battiston, Barbora Bobulova, Philippe Leroy, Silvia D’Amico e Caterina Shulha.

Cinque spiantati vengono mandati a girare un film in Armenia. Destinazione: Hotel Gagarin.

Spazio alla pallavolo femminile su RaiDue alle 21 con la finale della Supercoppa Italiana 2020. La Finale del primo evento della nuova stagione agonistica dopo sei mesi di stop a causa dell’emergenza sanitaria, si gioca all’aperto, nella splendida Piazza dei Signori di Vicenza.

Su Canale5 alle 21.15 andrà in onda la fiction “L’ora della verità”. Verranno proposti due episodi: il primo si apre nel 1994, quando Palma incontra la madre di Salomè che le dice tutto sul bambino. Sconvolta dalle scoperte, Palma scappa via per ritrovare Natale. Nel frattempo Clotilde capisce che sua madre non è l’unica ad avere una relazione. Grazie quindi alla sua abile difesa, Orsu viene scarcerato e conduce Clotilde nel luogo dove Palma è tenuta prigioniera.

Il secondo ci presenta la resa dei conti di questa storia. Il 15 agosto 1994, infatti, tutta la famiglia si riunisce per la festa della Vergine. Salomè allora fa il suo ingresso chiedendo che Paul vada direttamente con lei. Nel frattempo Stephane, dopo aver letto la lettera lasciatagli dal padre prima di morire, va da Cassanu per chiedere spiegazioni. Scoprirà finalmente tutta la verità?

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.30 c’è “Nella tana dei lupi”; su Rete4 alle 21.25 “Faccio un salto all’Avana”; su Italia1 alle 21.30 “Baywatch”; su Rai4 alle 21.20 “Non essere cattivo”; su La5 alle 21.05 “Notting Hill”, con Hugh Grant e Julia Roberts; e su Iris alle 20,30 “Il delitto perfetto”.

Rai5 alle 21.15 trasmetterà il documentario “Wild Corea”. Oltre i confini. La Corea, che un tempo era un antico regno tra le montagne, oggi, è una penisola spaccata tra nord e sud dalla guerra. Due paesi divisi dalla Zona Demilitarizzata. Una terra isolata che è diventata una paradiso per la fauna selvatica.

Da segnalare, infine, su La 7 alle 20.35 la serie “Chernobyl”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Avanti un altro… pure di sera!”; su Italia2 alle 21.15 “Big Bang Theory”; e su Real Time alle 20.15 “90 giorni per innamorarsi: prima dei 90 giorni”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.