Fano, turista bergamasco investito mentre attraversa la strada: è in gravi condizioni

Sono gravi le condizioni di un 74enne bergamasco che sabato mattina è stato investito da un’auto a Fano, in provincia di Pesaro e Urbino.

Secondo alcuni testimoni l’uomo, in vacanza nelle Marche, stava attraversando la strada lungo le strisce pedonali in via Battisti quando, improvvisamente, è sopraggiunta una Nissan Micra con alla guida un 56enne del posto che lo ha travolto.

Tremendo l’impatto, che lo ha sbalzato per una decina di metri: in pochi minuti sul posto è sopraggiunta la Polizia Locale di Fano insieme a un’ambulanza del 118.

Dopo le prime cure prestate sul posto, e vista la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento di un elicottero che ha trasportato d’urgenza il turista bergamasco all’ospedale regione di Torrette.