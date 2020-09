Covid, Berlusconi nella suite al San Raffaele e “mio marito morto solo senza una carezza”

Ha fatto molto rumore nelle scorse ore la notizia della positività al Covid di Silvio Berlusconi. Le immagini della camera in cui è ricoverato, una suite dell’ospedale San Raffaele di Milano, poi, hanno lasciato sbigottiti i parenti delle tante vittime del virus che nei mesi scorsi non hanno potuto stare accanto ai propri cari, mentre morivano in condizioni molto meno agiate. Tra di loro una nostra lettrice, Gabriella Pesce, che ha perso il marito a marzo e ci ha scritto una lettera in cui, pur senza nominare l’ex premier, esprime il suo sgomento:

Egregio Direttore,

mio marito è morto per Covid lo scorso 13 marzo. L’undici mattina l’hanno portato alle Cliniche Gavazzeni, dove è stato tutto il giorno su una barella, con i piedi di fuori (perché era alto), come mi ha detto per telefono.

Dopo soli due giorni mi hanno detto che era deceduto. Venerdì mattina era morto, da solo, senza neppure una mano a stringere la sua, senza una carezza.

Avrei pagato 100mila, 200mila euro per poter stare con lui, per potergli assicurare la migliore assistenza, ma questo a me non era possibile!

Eppure, ciò che non è permesso ai comuni mortali, è invece concesso a chi conta. Solo chi ha un cognome importante può permettersi di stare in una camera da solo, una camera non covid, probabilmente con tutta l’assistenza possibile, probabilmente con tutte le cure più sofisticate, probabilmente con i suoi cari che possono affiancarlo, sostenerlo, magari stringergli la mano se muore!

Fa solo schifo sapere che il destino di chi ha un nome che conta può fare la differenza, può cambiare le regole, può decidere tra un destino di vita e di morte! Non è cambiato molto dal Medioevo in poi; ci sono gli uomini con la maiuscola e con la minuscola!

Parlo a nome di tutti gli anonimi che hanno saputo della morte dei loro cari, senza neppure poter loro dire addio!

Parlo a nome di tutti coloro che, sentendo parlare di persone a cui è riservato un trattamento speciale in virtù del loro nome, provano sdegno, indignazione, disgusto!

Distinti saluti,

G. P.