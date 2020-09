Bariano, malore mentre è in auto: gravissima una donna

Ha accusato un malore mentre si trovava in auto e le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

Intervento d’urgenza nella mattinata di domenica 6 settembre a Bariano, lungo via Romano, dove un’ambulanza e un’automedica si sono precipitate poco prima delle 11 per soccorrere una donna all’altezza dell’incrocio con via Monte Grappa.

Insieme al personale sanitario, sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Treviglio, competente per territorio.

Secondo le prime informazioni la donna, di 52 anni e originaria di un paese della provincia di Cremona, avrebbe accusato un infarto. Dopo le prime cure sul posto è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.