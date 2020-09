Atalanta, finalmente Ilicic: lo sloveno torna a Zingonia, l’Arabia tenta Gomez

Josip Ilicic è pronto a rivestirsi di nerazzurro e tornare a disposizione di Gian Piero Gasperini: lo sloveno, dopo una lunga assenza che lo ha portato anche a saltare le Final Eight della Champions League, è atteso a Zingonia nella giornata di lunedì 7 settembre.

Le porte del Centro Bortolotti e le braccia di compagni e allenatore sono apertissime: per al talento di Ilicic l’Atalanta non può rinunciare, nemmeno dopo aver piazzato il colpo Miranchuk, che comunque dovrà rimanere fermo per oltre un mese a causa di un fastidio muscolare.

E allora il rientro dello sloveno diventa ancora più importante per l’avvio della stagione, che per i nerazzurri partirà una settimana dopo tutti gli altri grazie all’ok della Lega al rinvio della prima giornata (sorteggiata contro la Lazio).

Da verificare, ovviamente, le sue condizioni: non tanto fisiche, ma emotive. A Zingonia troverà l’ambiente perfetto per rimettersi a pieno: tanti i messaggi di affetto e vicinanza che in queste settimane i compagni hanno inviato sui social e, probabilmente, anche in privato al numero 72.

Dal lato mercato, si deve registrare il forte interesse dell’Al Nassr per Alejandro Gomez: secondo il portale specializzato Tuttomercatoweb.com, infatti, la società dell’Arabia Saudita avrebbe recapitato alla famiglia Percassi un’offerta da 15 milioni e un ricco contratto da 6 milioni più bonus per due anni al capitano nerazzurro.