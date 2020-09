Unibg, il Lazzaretto è pronto ad accogliere le matricole

Dopo la positiva riuscita dell’organizzazione e della gestione di 720 aspiranti medici che hanno partecipato al test d’accesso al corso di medicina e chirurgia, da lunedì 7 a lunedì 15 settembre al Lazzaretto di Bergamo è previsto un fitto programma rivolto agli studenti, a partire dalle giornate di orientamento.

“L’organizzazione e la cooperazione tra più realtà cittadine ha permesso lo svolgimento del test di medicina con esito più che positivo dal punto di vista della sicurezza, considerati gli oltre 700 iscritti – afferma il rettore Remo Morzenti Pellegrini. – In questi mesi l’Università ha costruito un nuovo rapporto con gli studenti, dialogando con loro e ascoltando le loro esigenze. Da qui è emerso che, soprattutto all’inizio di una nuova esperienza, che sia la vita universitaria o la didattica a distanza, i giovani hanno bisogno di essere accompagnati e, per questo motivo, la settimana di orientamento non può essere virtuale ma in presenza. Lo spazio messo a disposizione dal Comune e Bergamo Infrastrutture, messo in sicurezza e facilmente accessibile grazie al supporto di Prefettura, Polizia, Atb e Sab, si presta perfettamente a questo genere di attività”.

Novità dell’ultimo minuto in tema di scadenze amministrative, è la proroga della scadenza delle iscrizioni ai corsi di laurea magistrali, spostata dal 4 al 18 settembre.

Il programma:

Lo sportello sarà aperto operativo dalle 9 alle 17 nelle seguenti giornate:

– dal 7 all’15 settembre

– 21 settembre

Martedì 8 e lunedì 14 alle 10 si parlerà di tasse e borse di studio, mentre dalle 11 di scadenze amministrative.

Giovedì 10 sarà la volta della mobilità internazionale (ore 10), replicato anche martedì 15, e della presentazione della consulta studentesca (ore 11).

Martedì 15 alle 11 saranno protagoniste le varie associazioni studentesche e il CUS Bergamo – Centro Universitario Sportivo che, oltre alla ricca offerta di corsi fitness e attività sportive, presenterà il programma Dual Career, di straordinaria rilevanza socioculturale. Il programma permette agli studenti-atleti di combinare la propria carriera sportiva con lo studio in modo flessibile. Ogni anno vengono ammessi dieci nuovi studenti – atleti, che possono usufruire di: immatricolazione in regime di tempo parziale, sospensione degli studi per un anno in caso di importanti impegni sportivi, come i giochi olimpici o i campionati mondiali, tutorato amministrativo e per l’accesso ai servizi, supporto alla preparazione agli esami, accesso agli impianti sportivi universitari e alla foresteria (per i non residenti nella provincia di Bergamo) in occasione degli esami.

Lo sportello informativo sarà attivo anche lunedì 21 per un approfondimento sui servizi per studenti con disabilità e DSA (dalle ore 10).

Inoltre dal 22 al 29 settembre l’accoglienza delle matricole si svolgerà in giornate dedicate ai singoli dipartimenti, dove i docenti saranno impegnati in saluti e presentazioni delle aree didattiche: verranno illustrati la struttura organizzativa delle lauree triennali e delle lauree magistrali a ciclo unico e i contenuti dei corsi.

Al termine, gli operatori dello sportello informativo saranno a disposizione di tutti gli studenti.

Per il calendario delle attività d’accoglienza visitare il sito del dipartimento d’interesse www.unibg.it