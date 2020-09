Tre serie tv da non perdere

Questa settimana vi consigliamo tre titoli prodotti made in Italy, perché non sempre è necessario andare tanto lontani per trovare prodotti di qualità:

1) L’amica geniale

Sarebbe scortese non iniziare con il fortunatissimo adattamento dell’omonima serie di libri di Elena Ferrante, una delle scrittrici italiane più famose e amate in tutto il mondo. L’amica geniale (My brilliant friend) è una serie nata dall’idea di Saverio Costanzo, anche regista insieme ad Alba Rohrwacher, voce narrante della protagonista. La serie, che vede in archivio due stagioni per un totale di sedici episodi, è una produzione italo-americana per tre grandi piattaforme: Rai, HBO e TimVision.

Anni ’50, Napoli: Elena Greco e Raffaella Cerullo sono amiche da una vita. Sono due ragazze molto diverse, ma in qualche modo riescono a far nascere una profonda amicizia: Elena, Lenù, (voce narrante della storia) è intelligente e profondamente dedita agli studi. Sarà proprio grazie alla carriera universitaria che potrà recarsi in città e perseguire la carriera di scrittrice. Raffaella, Lilla, brillante ed esplosiva, non le viene concesso di continuare la scuola. Inizia a lavorare e rimane nel rione di Napoli che l’ha vista crescere.

La serie segue l’amicizia fra queste due amiche nel corso degli anni.

2) La porta Rossa

Un’altra serie sempre di scuderia Rai che merita di essere vista è sicuramente “La Porta Rossa”, in onda dal 2017 con protagonisti Lino Guanciale e Gabriella Pession, ambientata a Trieste.

Guanciale interpreta l’impulsivo Commissario Cagliostro, che invece di oltrepassare la famosa Porta Rossa (ossia il luogo di transito fra il regno dei vivi e quello dei morti), decide di rimanere sulla terra e trovare il suo assassino, perché sì, Cagliostro è morto. Nel suo vagabondare come fantasma, si scontra accidentalmente con la studentessa Vanessa, l’unica che sembra accorgersi della sua presenza. Il commissario chiederà il suo aiuto per salvare la moglie Anna (Gabriella Pession), magistrato, che sembra essere nel mirino dello stesso serial killer del personaggio di Guanciale.

La serie è composta da due stagioni.

3) Volevo fare la rockstar

Concludiamo la lista dei consigli con “Volevo fare la rockstar”, serie tv Rai diretta da Matteo Oleotto e andata in onda nel 2019.

A Caselonghe vive Olivia (Valentina Bellè), 27 anni, con le sue due figlie gemelle e il fratello Eros. Olivia non è felice della sua vita e dopo essere scampata ad un incidente, capisce che non è troppo tardi per iniziare a vivere ed inseguire il suo sogno: diventare una rock star. Sicuramente la strada non sarà facile, visto che deve badare alle sue figlie, fare i conti con una madre ex-tossicodipendente e due migliori amici non convenzionali.

La serie è composta da una stagione ed è ispirata al blog di Valentina Santandrea.