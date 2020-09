Torneo di Trieste, sconfitta nella finale di doppio per Lisa Pigato

Si è interrotto sul più bello il percorso di Lisa Pigato al torneo ITF di Trieste.

Protagonista al rientro nel campionato di Serie A1, la 17enne orobica si è messa in luce nel tabellone di doppio arrendendosi soltanto in finale.

Fuori agli ottavi nel tabellone singolare, la giovane atleta allenata da Ugo Pigato si è messa in luce con la compagna Melania Delai superando ai quarti Martina Colmegna e Dalila Spiteri.

Nonostante qualche errore al servizio, le due azzurre hanno avuto la meglio sulle numero 1 del seeding per 6-3 3-6 10-6 al termine di un match combattuto.

Caricate dal successo ottenuto, Pigato e Delai hanno superato in semifinale il duo composto da Cristiana Ferrando e Camilla Rosarello per 6-3 6-3, lanciandosi così verso la sfida decisiva.

Il match valido per il titolo non ha arriso alla bergamasca e alla trentina che si sono arrese per 6-2 6-3 a Yuliana Lizaro e Aurora Zantedeschi.