Sorisole, alle elezioni corsa a tre. Manca una lista legata alla sinistra

Si avvicinano le elezioni amministrative e a Sorisole entra nel vivo la campagna elettorale. Domenica 20 e lunedì 21 settembre, con i seggi aperti rispettivamente dalle 7 alle 23 e dalle 7 alle 15, i cittadini saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale.

Per la carica di primo cittadino è corsa a tre fra conferme e novità rispetto alla scorsa tornata elettorale. L’attuale sindaco Stefano Vivi si ripresenta con la lista “Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, per un Paese Migliore”, che unisce e rappresenta i partiti di centrodestra e destra.

A sfidarlo ci sono Massimo Baggi, uscito dall’attuale maggioranza (è stato assessore a lavori pubblici), alla guida della lista civica “Impegno Comune” e Stefano Stecchetti (che nel 2008 era impegnato con la lista Nuova Gente), alla guida della lista civica “Sorisole insieme”.

Non vi è, dunque, una lista legata al Partito Democratico e alla sinistra anche se le due liste civiche raccolgono simpatizzanti di partiti appartenenti a questo emiciclo.

I CANDIDATI – Abbiamo intervistato i candidati alla carica di sindaco chiedendogli di illustrarci le loro priorità. Abbiamo chiesto a ognuno di loro cosa li ha spinti a candidarsi, quali sono le proposte inserite nel programma della lista che rappresentano e come si pongono su temi legati al territorio come la riqualificazione dell’area ex Gres, la realizzazione della Teb2 e l’insediamento di Indeva e – su un piano prettamente politico – cosa pensano dell’assenza di una lista legata al Partito Democratico e alla sinistra.

– Per leggere l’intervista a Stefano Vivi clicca qui.

– Per leggere l’intervista a Stefano Stecchetti clicca qui.

– Per leggere l’intervista a Massimo Baggi clicca qui.

LE LISTE – Ecco i candidati di ogni lista.

Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, per un Paese Migliore

Candidato sindaco STEFANO VIVI

Consiglieri: Fabio Cornolti , Ramona Mussetti, Antonio Conconi, Valentina Busi, Giada Giupponi, Nicola Sala, Franco Cometti, Livio Baggi, Pamela Panarese, Alessandro Gerotti, Cristina Locatelli, Eugenio Zambelli.



Sorisole insieme

Candidato sindaco STEFANO STECCHETTI

Consiglieri: Elena Normanni, Domenico Gaeni, Maurizio Rota, Daniele Baggi, Stefania Bacuzzi, Alberto Imberti, Davide Pini, Paola Pasta, Laura Micheli, Cristiano Regazzoni.



Impegno Comune

Candidato sindaco MASSIMO BAGGI

Consiglieri: Alessia Bacuzzi, Giacomo Bianchi, Alessio Brembilla, Andrea Cadei, Sharon Carminati, Gianluigi Cavalli, Rebecca Colleoni, Daniele Marchesi, Roberta Orzero, Marco Piazzalunga,

Michele Rinaldi, Paola Valle Vallomini.