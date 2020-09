Seat Music Awards, La scuola più bella del mondo o Pearl Harbor? La tv del 5 settembre

Per la prima serata in tv, sabato 5 settembre su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Aspettando i Seat Music Awards 2020”. In diretta dall’ Arena di Verona, dalla location di Radio Due, Nek e Carolina Di Domenico racconteranno con lo stile di un notiziario: il dietro le quinte, le prove e le news più interessanti degli Artisti che calcheranno il palco dell’evento. A seguire, “Seat Music Awards 2020” – Serate finale con i grandi nomi della musica e i protagonisti della stagione televisiva che sta per cominciare. Sarà anche ospitata un’iniziativa benefica a favore dei lavoratori dello spettacolo. Conducono Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Italia1 alle 20.35 trasmetterà la partita amichevole di calcio fra Milan e Monza.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.05 c’è “Il crudele volto dell’inganno”; su RaiTre alle 21.30 “Hostiles”; su Canale5 alle 21.20 “La scuola più bella del mondo”; su La7 alle 21.15 “Pearl Harbor” e su Rai4 alle 21.20 “24 ore”.

Ancora, su La5 alle 21.05 “Inga Lindstrom – Il lupo solitario”; su Iris alle 20.55 “The score”; su Italia2 alle 21.15 “Hypercube – Cubo 2”.

Su Rai5 alle 21.15 andrà in scena lo spettacolo “Si nota all’imbrunire”. I figli Alice, Riccardo e Maria sono arrivati la sera prima. Il fratello maggiore Roberto anche. Un fine settimana nella casa di campagna di Silvio, all’inizio del villaggio spopolato dove vive da solo da tre anni. Silvio ha acquisito, nella solitudine, un buon numero di manie.

Da segnalare, infine, su Rete4 alle 21.25 la soap “Una vita”; su La7D alle 21.30 il telefilm “Professor T.”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Festivalbar – Le finali”; e su Real Time alle 21.30 “Vite al limite: e poi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.