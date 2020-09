Intervento dei Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia per un incidente stradale a Romano in via Dante Alighieri incrocio di via Cappuccini nella mattinata di sabato.

Intorno alle 10 due autovetture si sono scontrate, causando lievi ferite a tre donne. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e hanno bonificato la zona compromessa.

Sul Posto anche la Polizia locale per i rilievi di legge e Croce Rossa di Romano per i soccorsi.