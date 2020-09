Giro delle Marche in Rosa, a Recanati secondo posto per Martina Fidanza

Si è aperta nel migliore dei modi la terza edizione del Giro delle Marche in Rosa per Martina Fidanza.

La 20enne di Brembate Sopra ha chiuso al secondo posto assoluto la cronometro di Recanati, imponendosi fra le Under 23.

Lungo le strade tanto care a Giacomo Leopardi la portacolori dell’Eurotarget Bianchi Vittoria ha sfrecciato in 4’32″36 terminando alle spalle soltanto di Eugenia Bujak.

Attenta conoscitrice delle strade maceratesi, la giovane orobica si è lasciata alle spalle del duo della Valcar-Travel & Service composto da Chiara Consonni ed Elena Pirrone che hanno completato il podio di categoria.

Terzo posto per la seriana Silvia Persico (Valcar-Travel & Service) che ha tagliato il traguardo con quattro secondi di ritardo dalla slovena dell’Alè BTC Ljubljana guadagnandosi la seconda piazza fra le élite.

In grado di fermare il cronometro in 4’35″20, la 23enne di Cene ha lanciato un importante segnale al commisario tecnico Dino Salvoldi in vista dei Mondiali di Imola precedendo Tatiana Guderzo (Alè BTC Ljubljana) e Carlotta Cipressi .

Fra le atlete più applaudite spicca sicuramente il nome di Claudia Cretti che, con la maglia della Born to Win G20 Boiler Parts Ambedo, è tornata a respirare il clima delle competizioni agonistiche dopo l’incidente al Giro Rosa 2017.

A livello juniores va segnalata infine la piazza d’onore di Matilde Bertolini (Valcar-Travel & Service) che é stata preceduta dalla componente della Re Artù General System), recentemente bronzo agli Europei di Plouay.

Foto Flaviano Ossola