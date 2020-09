Sguardo al cielo per scrutare le previsioni meteo. Ci aiuta a capire che tempo farà Simone Budelli del Centro Meteorologico Lombardo.

ANALISI SINOTTICA

Tempo stabile quest’oggi sulla nostra regione grazie a un’ampia area di alta pressione che occupa l’Europa meridionale, con temperature in ulteriore aumento e clima tipicamente estivo.

Domani alta pressione in graduale indebolimento a causa di una perturbazione nord-atlantica che lunedì porterà un aumento dell’instabilità atmosferica e un generale calo termico, per poi allontanarsi nel Mediterraneo già nella giornata di martedì.

Sabato 5 settembre 2020



Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Temperature: Minime in lieve aumento (15/18°C), massime in lieve aumento (28/31°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da ovest.

Domenica 6 settembre 2020

Tempo Previsto: In mattinata bel tempo ovunque. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento su Alpi e Prealpi con locali rovesci, poco nuvoloso altrove.

In serata nuvolosità in aumento a partire da ovest, con qualche rovescio o temporale sparso in nottata possibile anche sui settori di pianura.

Temperature: Minime stazionarie (15/18°C), massime in lieve calo (27/30°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da sud-ovest.

Lunedì 7 settembre 2020

Tempo Previsto: Tra notte e mattino cielo generalmente nuvoloso o coperto con qualche pioggia o temporale sparso possibile, in maniera irregolare, su tutti i settori.

Dal pomeriggio tendenza a qualche temporanea schiarita più probabile sui settori orientali; precipitazioni in graduale attenuazione anche se non si escludono ancora piovaschi specie tra Prealpi e pianura centro-occidentale.

Temperature: Minime stazionarie (15/18°C), massime in deciso calo (21/24°C).

Venti: In pianura venti deboli o moderati da nord-est, in quota venti deboli da sud-est.