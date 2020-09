ANALISI SINOTTICA

Oggi e domani tempo stabile su tutta la nostra regione grazie a un’ampia area di alta pressione estesa su tutta l’Europa meridionale, con temperature in ulteriore aumento.

Domenica invece graduale indebolimento dell’alta pressione a partire da nord, a causa dell’avvicinarsi di una perturbazione di origine nord atlantica che lunedì interesserà maggiormente il nord Italia, per poi spostarsi rapidamente verso il Mediterraneo già nella giornata di martedì.

Venerdì 4 settembre

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Temperature: Minime in lieve aumento (13/16°C), massime in lieve aumento (27/29°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli di direzione variabile.

Sabato 5 settembre

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque, salvo locali annuvolamenti su Alpi e Prealpi tra pomeriggio e sera.

Temperature: Minime in lieve aumento (14/17°C), massime in lieve aumento (28/30°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da ovest-sudovest.

Domenica 6 settembre

Tempo Previsto: In pianura e sull’area appenninica cielo generalmente poco nuvoloso. Su Alpi e Prealpi annuvolamenti diffusi già dal mattino, con qualche pioggia o rovescio sparso più probabile nelle ore pomeridiane.

Dalla serata aumento della nuvolosità anche in pianura con qualche pioggia o temporale sparso possibile nel corso della notte.

Temperature: Minime in lieve aumento (15/18°C), massime stazionarie (27/30°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da ovest-sudovest.