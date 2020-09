La medicina scolastica per prevenire, visitare ed educare i futuri cittadini

Cogliere l’occasione della riapertura delle scuole a settembre 2020 per ripristinare “la figura del medico scolastico”. Emilio Didonè, segretario generale della FNP CISL Lombardia, condivide e sostiene la proposta lanciata anche da CISL Medici per rendere le scuole più sicure: reinserire la figura del medico scolastico, non solo in fase di emergenza Covid19. “Un modo per aumentare la sicurezza e prevenzione sanitaria nelle scuole e dare una prospettiva di lavoro a tanti medici precari”.

“Il presidio di medicina scolastica, soppresso circa vent’anni fa con troppa superficialità dai Governi di turno, svolgeva un’importante funzione di prevenzione e educazione sanitaria in tutte le scuole del paese attraverso periodici controlli della vista, delle infezioni batteriche e virali, delle vaccinazioni e più in generale dello stato di salute complessivo degli studenti di ogni ordine e grado. E risulta oggi più che mai fondamentale ripristinarlo, così come “i ricordati medici scolastici” che nel compilare la singola “scheda-cartella clinica” per ogni alunno, aggiornata con i periodici controlli, sono risultati un punto di riferimento per gli insegnanti, i pediatri ma soprattutto per le famiglie”.

“Tanto più in periodo Covid occorre imparare la lezione e organizzarsi per un futuro non solo di Coronavirus – sottolinea Didonè -. Noi anziani, che abbiamo vissuto quella esperienza, sosteniamo che oggi la figura del “medico scolastico” è più che mai indispensabile, sia per un corretto coordinamento delle disposizioni antiCovid che dovranno essere attivate in tutte le scuole per prevenire i contagi, sia per una educazione e profilassi sanitaria diffusa.

Pertanto è auspicabile – ribadisce il segretario dei pensionati CISL – che il ministro Speranza, insieme alle Regioni, nel mettere mano ad un “aggiornamento” del nostro sistema sanitario nazionale, preveda di ripristinare questo servizio di “medicina scolastica”, anche su base locale che comprenda più istituti scolastici dello stesso territorio, per diventare un valido concreto raccordo tra sanità, famiglie, studenti, giovani e l’intera società”.

“Governi e politici passano mentre le future generazioni dei nostri figli e nipoti continueranno a frequentare la scuola – conclude Didonè – Quindi, auspichiamo, che indipendentemente dalle attuali necessità si possa riprendere questo riflessione con il presidente Fontana e l’assessore alla sanità della Regione Lombardia Gallera allo scopo di formalizzare un provvedimento normativo, adeguatamente finanziato, per trasformare in realtà operativa questa proposta di recuperare la medicina scolastica, soppressa con troppa superficialità, che porterà nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, un contributo importante soprattutto per quanto concerne il controllo sanitario dei bambini”.