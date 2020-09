Italia-Bosnia, Bake Off Italia o la Messa di Requiem di Verdi? La tv del 4 settembre

Per la prima serata in tv, venerdì 4 settembre RaiUno alle 20.30 trasmetterà la partita di calcio fra Italia e Bosnia Erzegovina, valida per la Nations League 2020/21.

Su Real Time alle 21.20 prende il via l’ottava edizione di “Bake Off Italia: dolci in forno”, la sfida culinaria tra aspiranti nuovi talenti dei fornelli e condotta da Benedetta Parodi. Si svolge ancora sotto il tendone allestito a Villa Borromeo D’Adda, ad Arcore, e il tema dell’arredamento di quest’anno strizza l’occhio ai paesaggi dei dipinti di Paul Gauguin, diventando una casa dal sapore eco-tropical-green, invasa di piante di diverse tipologie e fiori colorati dai richiami tropicali.

Confermato il trio di giudici composto da Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara, a cui si aggiunge la new entry Csaba dalla Zorza, la protagonista di ‘Cortesie per gli ospiti’ (show in onda su Real Time tutti i lunedì in prima serata)

Il meccanismo del programma, rinnovato e pieno di sorprese, prevede comunque tre sfide in ogni puntata: la Prova creativa (creare un dolce stabilito seguendo la propria ricetta), la Prova tecnica (cucinare un dolce seguendo la ricetta data) e la Prova a sorpresa. Il migliore ottiene il grembiule blu (e un vantaggio da utilizzare in altre prove) mentre alcuni concorrenti finiscono a rischio eliminazione. Il vincitore del programma si porta a casa il titolo di ‘Pasticcere amatoriale’ e la possibilità di pubblicare un libro di ricette.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 “Mai fidarsi di mia madre”; su RaiTre alle 21.20 “Stai lontana da me”; su Rete4 alle 21.25 “Grand Hotel Excelsior”; su Canale5 alle 21.20 “Eternal love”; su Italia1 alle 21.30 “Richie Rich – Il più ricco del mondo”; su La7 alle 21.15 “Quel che resta del giorno”, con Anthony Hopkins ed Emma Thompson; e su Rai4 alle 21.20 “The Burma Conspiracy – Largo Winch 2”

Ancora, su La5 alle 21.05 “Matrimonio impossibile”; su Iris alle 20.55 “Giù al nord”; e su Italia2 alle 21.15 “Final destination”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposta la “Messa da Requiem” di Verdi, con il Coro e l’Orchestra del Teatro alla Scala con i solisti Tamara Wilson, Elina Garanca, Francesco Meli e Ildar Abdrazakov eseguono la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi per commemorare le vittime della pandemia Covid-19. Direttore Riccardo Chailly e Maestro del Coro Bruno Casoni.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Drop Dead Diva” e su Mediaset Extra alle 21.15 “Ciao Darwin 7 – La resurrezione”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.