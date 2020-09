“Incursioni Teatrali”, visite guidate in provincia di Bergamo

Per il terzo anno di fila, La Gilda delle Arti organizza in collaborazione con il sistema bibliotecario dell’Area Nord Ovest e la cooperativa Abibook, col sostegno di Fondazione Comunità Bergamasca, otto appuntamenti a ingresso gratuito per scoprire le bellezze storico-artistiche della provincia di Bergamo.

Una guida turistica abilitata e un gruppo di giovani attori raccontano i luoghi, i personaggi e le opere d’arte disseminate nel territorio, per rispolverare e accendere la curiosità dei visitatori nei confronti della nostra tradizione. Dall’abbazia di Sant’Egidio a Fontanella, al Castello di Urgnano, passando per il palazzo Benaglio di Comun Nuovo e la basilica di Santa Brigida, ogni percorso è progettato per informare, divertire e intrattenere spettatori di ogni età che desiderano passare un’ora del loro weekend in compagnia di una intelligente interpretazione della storia e della cultura locale.

Il progetto iniziale, previsto per il periodo aprile-luglio, è stato rinviato a causa Covid.

I nuovi appuntamenti cominciano il 5 settembre con l’appuntamento alla scoperta della basilica di Santa Giulia a Bonate Sotto e terminano il 18 ottobre presso il palazzo Benaglio di Comun Nuovo.

Di seguito l’intero programma:

5 settembre La basilica di Santa Giulia Bonate Sotto ore 16

6 settembre La Madonna del Castello Ambivere ore 15

12 settembre Il santuario dell’Addolorata Santa Brigida ore 15

19 settembre La rocca Albani Urgnano ore 15

20 settembre L’abbazia di Sant’Egidio Fontanella ore 15

3 ottobre Alla scoperta di Ciserano Ciserano ore 15

11 ottobre Antonio Ghislanzoni Caprino Bergamasco ore 15

18 ottobre Il palazzo Benaglio Comun Nuovo ore 15

La direzione artistica del progetto è affidata alla compagnia teatrale La Gilda delle Arti – Teatro Bergamo, che da più di dieci anni lavora in città e provincia con lo scopo di rendere lo spettacolo un momento di incontro tra le generazioni, di divertimento e di accrescimento personale. Composta esclusivamente da giovani under35, la compagnia è un esempio di imprenditoria giovanile che cerca di rendere la cultura una risorsa per il territorio e una fonte di reddito in tempi non facili. In occasione del progetto, la compagnia collabora con tre guide turistiche abilitate e con altrettanti musicisti, che di volta in volta animeranno gli itinerari con arie per arpa, clavicembalo e chitarra.

La prenotazione ad ogni evento è obbligatoria: i dati della prenotazione verranno conservati a norma di legge per 14 giorni.

È obbligatorio l’utilizzo della mascherina e del distanziamento: l’assembramento non è ammesso. Il numero massimo di partecipanti escluso guida è pari a venti in linea con la normativa vigente (ordinanza n.590 del 31/07/2020, regione Lombardia).

Le indicazioni qui riportate sono da ritenersi valide fino a nuove disposizioni da parte delle autorità competenti.

Link compagnia teatrale: www.lagildadellearti.it

Prenotazioni mail: info@lagildadellearti.it – Prenotazione whatsapp: 3460911169

Pagina facebook per tag: https://www.facebook.com/teatroBergamo/

Pagina instagram per tag: https://www.instagram.com/lagildadellearti/