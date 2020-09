Dalmine, frontale tra due auto: quattro feriti, anche due bambini

Brutto incidente nella tarda serata di giovedì 3 settembre a Dalmine. Due auto si sono scontrate frontalmente all’altezza del nuovo polo commerciale, al confine con Lallio.

Quattro le persone rimaste ferite, nessuna per fortuna in modo grave: tra queste due bambine di 1 e 2 anni, che viaggiavano su uno dei due mezzi incidentati con mamma e papà di 34 e 36 anni. Sull’altra auto un ragazzo di 25 anni.

Nessuno, come detto, è rimasto ferito in modo grave: due persone sono state trasportate al Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo, due in codice verde. Nessuno è in pericolo di vita.

Sul posto quattro ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri di Treviglio, che stanno cercando di far luce sulle cause dell’incidente.