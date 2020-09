Lo spettacolo

(Cyber)bullismo, un tema odierno affrontato a suon di rappresentazione teatrale

Che cosa vuol dire vivere la propria vita come una vittima, tanto nel mondo concreto quanto in quello virtuale? Il (cyber) bullismo è un fenomeno di cui non ci si deve scordare e ad affrontarlo ci pensa anche Vincenzo Vetere con la compagnia Seipiù