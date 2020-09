Boltiere: lavori di riasfaltatura sulla ex 525

Sono iniziati in questi ultimi giorni i lavori previsti da Provincia di Bergamo sul territorio comunale di Boltiere. Nelle ultime sere, come molti cittadini hanno potuto constatare, sono iniziati i lavori di riasfaltatura della rotatoria posta tra i comuni di Osio Sotto e di Boltiere. Tali lavori proseguiranno su tutta la ex statale 525 all’interno del territorio boltierese.

I lavori più importanti che sono in fase di realizzazione, e sono partiti proprio questa mattina, sono i lavori di rifacimento del manto stradale, nelle aree di maggiore necessità, sul tracciato della strada che attraversa il comune di Boltiere, ovvero la ex strada statale 525. In particolare, verrà rifatto il manto stradale, nelle zone più ammalorate, per la zona che parte proprio dalla rotatoria in ingresso al paese fino all’intersezione con Via Manzoni. Verrà completamente riasfaltata la zona di Piazza IV Novembre oltre che l’incrocio tra Via Locatelli e Via Vecellio.

La decisione della Provincia di intervenire con i lavori è stata molto apprezzata dal Sindaco di Boltiere Osvaldo Palazzini, il quale ha ringraziato il Presidente della Provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli ed il consigliere provinciale, nonché Vicesindaco di Verdellino Umberto Valois per la sensibilità e l’attenzione dimostrata verso il territorio.

Non va dimenticato, infine, l’accordo tra Provincia di Bergamo e Comune di Boltiere per lavori da realizzarsi sempre sulla ex 525 all’intersezione tra Via Monte Grappa, Via Cesare Battisti e Via Verdi. Interventi per un valore di circa 40.000 €, costi completamente sostenuti dalla provincia, con i quali verrà installato un nuovo impianto semaforico che verrà poi ceduto in gestione al comune. Un intervento, importante, voluto dall’amministrazione comunale di Boltiere che metterà in sicurezza l’uscita dei veicoli oltre che l’attraversamento pedonale.