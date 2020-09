Urgnano, incidente in moto: due feriti, arriva l’elisoccorso

Grave incidente a Urgnano, nella Bassa Bergamasca. Intorno alle 22 di giovedì 3 settembre, due persone sono rimaste ferite in seguito ad un incidente con la moto.

Ancora poche le informazioni su quanto successo, in particolare sulla dinamica del sinistro. Secondo il 118, i coinvolti sarebbero un ragazzo di 30 e una ragazza di 20 anni, per motivi da chiarire sbalzati dalla due ruote.

Sul posto, in via Dante Alighieri, sono intervenute due ambulanze, l’automedica e l’elisoccorso in codice giallo, oltre ai carabinieri della compagnia di Treviglio.