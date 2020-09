Seriate, alunni delle primarie più sicuri con i nonni-vigili

Entrare e uscire da scuola in sicurezza. L’Amministrazione comunale ha affidato alla società Serenassistenza SCRL il servizio di sorveglianza e assistenza degli alunni all’entrata e all’uscita dalle scuole primarie del comune, per un importo di 80mila euro.

«L’Amministrazione comunale investe nel servizio di assistenza all’entrata e all’uscita degli istituti scolastici, con la presenza di agenti della Polizia locale e dei nonni – vigili, esempio di senso civico e attenzione alla cittadinanza – afferma il sindaco Cristian Vezzoli -. L’impegno dell’Amministrazione è garantire un’assistenza adeguata verso gli studenti e assicurare la frequenza scolastica in assoluta sicurezza, sia in termini di edilizia sia in termini di attivazione di servizi che tutelino il trasporto e la mobilità degli studenti in arrivo e uscita dalle scuole, nella fase di attraversamento pedonale.

La presenza di questi operatori è un ulteriore segnale di attenzione verso i nostri cittadini e ragazzi, già sensibilizzati al rispetto delle norme del Codice della strada, grazie all’attivazione di corsi sull’educazione stradale a partire dalle elementari».

«Sarà un anno impegnativo: le scuole stanno organizzando i doppi ingressi per evitare gli assembramenti – dichiara il Comandante della Polizia Locale Giovanni Vinciguerra -. Come comando siamo in stretto contatto con gli istituti scolastici presenti sul territorio per recepirne le necessità, per dare la massima collaborazione degli agenti e dei volontari della Polizia locale, oltre al sostegno dei nonni vigili.

L’Amministrazione comunale darà il massimo contributo per fornire servizi adeguati, in linea con i nuovi piani scolastici, e per diffondere la cultura della sicurezza tra le famiglie e i ragazzi, per sviluppare una cittadinanza consapevole».

Il servizio di sorveglianza e assistenza all’entrate e all’uscita dalle scuole prevede di norma 5mila interventi annui, inclusi i rientri pomeridiani. La durata di ogni intervento è di 30 minuti, in corrispondenza dell’orario d’ingresso e d’uscita dai plessi scolastici degli studenti, secondo le disposizioni comunicate dal comando di Polizia locale. Il numero degli interventi potrà subire delle modifiche in relazione alle variazioni del calendario scolastico o a sopravvenute esigenze.

Il servizio prevede la presenza di 4 agenti in Corso Roma e Corso Europa, supportata dall’assistenza dei nonni vigili. Risorsa preziosa per le famiglie e anche per la città, attualmente sono 6. Riconoscibili per l’uso di berretto, paletta di segnalazione e giacca a vento con fasce catarifrangenti, i nonni vigili assistono gli studenti nella fase di attraversamento pedonale all’ingresso e all’uscita delle scuole primarie Battisti, Buonarroti, Cerioli e Comonte, dal lunedì al sabato.

Per tutti i giorni del calendario scolastico, fissati dalle autorità scolastiche competenti e nel rispetto degli orari di lezione settimanalmente distribuiti, il personale di assistenza sarà presente per la scuola primaria Cerioli all’attraversamento pedonale di via Paderno, in prossimità di via degli Alpini, e in via Garibaldi in prossimità della Via Don Minzoni.

Per la scuola primaria Comonte è prevista una persona all’attraversamento pedonale di fronte all’ingresso, per la primaria di via Buonarroti, una all’intersezione con via Fantoni, mentre per la primaria Battisti una all’intersezione con Via Dante.