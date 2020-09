Regionali, Gallone (FI): “Test sierologici per scrutatori, segretari e presidenti di seggio”

“Il Governo disponga test sierologici rapidi per scrutatori, segretari e presidenti di seggio in vista delle prossime elezioni regionali e del referendum sul taglio dei parlamentari”. È la richiesta dei senatori di Forza Italia, compresa la bergamasca Alessandra Gallone.

“Se veramente si vuole tutelare la salute pubblica – spiegano – è necessario effettuare i tamponi o al limite i test sia all’inizio delle operazioni di voto che alla loro conclusione. Abbiamo presentato un’interrogazione ai ministri dell’Interno e della Salute per sapere se e come intendano garantire questo diritto fondamentale in vista di un appuntamento elettorale così impegnativo”.

“A differenza di quanto sta accadendo per la scuola, dove il personale docente e Ata non è obbligato a sottoporsi al test sierologico – continuano – riteniamo invece opportuno che i tamponi o almeno questi test siano effettuati quale condizione preliminare all’assunzione dell’incarico. Prevenzione deve essere la parola d’ordine – concludono -. Chiediamo, pertanto, che il governo si attivi in tal senso e predisponga test obbligatori per garantire la salute del personale impiegato nei seggi e di tutti gli elettori che si recheranno alle urne”.