“Non si può pagare a rate l’abbonamento annuale di Sab”, l’azienda: “È mancato un finanziatore”

La lettera della mamma di uno studente solleva un nuovo problema sul trasporto pubblico alla vigilia della scuola. La Sab Arriva non rilascia più abbonamenti annuali con un finanziamento a rate. La replica dell’azienda.

LA LETTERA DELLA MAMMA

“Sono una mamma e questa mattina mi sono recata presso la Sab Arriva per l’abbonamento annuale studenti e ho appreso la notizia che quest’anno l’importo dovuto non è dilazionabile.

Questo significa che le famiglie in difficoltà, e non sono poche, saranno costrette a fare il mensile spendendo di più.

Mi chiedo come sia possibile questa situazione, invece di aiutare nel periodo post covid, bloccano il finanziamento.

Pensando che sia un problema comune a tanti, ho pensato di comunicarlo, magari pubblicando un articolo qualcosa può cambiare.

Grazie per l’attenzione.

Distinti saluti”.

LA REPLICA DI SAB

Gentile Signora,

ci dispiace, ma per l’anno scolastico 2020/2021 non è prevista la formula di finanziamento dell’abbonamento annuale. Si tratta di una scelta presa non per mancanza di attenzione nei confronti delle famiglie, ma per impossibilità nel definire un accordo con un soggetto finanziatore, come avvenuto lo scorso anno. La flessibilità in acquisto può essere ottenuta grazie ai nostri biglietti mensili senza nessun vincolo sui mesi successivi.

Ci dispiace se questa situazione può avere creato disagi, ma siamo certi della comprensione di famiglie e utenti.

Sab Arriva