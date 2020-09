Musica, degustazioni e la Virtual Trail: al via “Il Settembre del Moscato di Scanzo”

In tanti mi chiedono cosa succederà a settembre.. ovviamente non potremo organizzare la tradizionale Festa del Moscato di Scanzo e dei sapori Scanzesi di 4 giorni.. Ma abbiamo deciso di non stare fermi e per i 4 weekend di settembre ci saranno tantissime iniziative per grandi e piccini in tutto il paese, su prenotazione e rispettando le normative anti covid.Sul sito www.festadelmoscato.it trovate tutti i dettagli: cantine aperte, menu a tema, iniziative culturali e sportive, trekking letterario, bici tour, visite guidate, passeggiate in collina, e tanto altro!

Publiée par Davide Casati Sindaco sur Mardi 25 août 2020