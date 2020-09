Maltempo, l’allarme di Coldiretti: “Danni da record agli ulivi nell’Alto Sebino”

L’olivicoltura bergamasca ha pagato un caro prezzo per il maltempo.

Tra venerdì e domenica scorsi, ripetuti episodi di vento forte e grandine hanno martoriato una delle coltivazioni di nicchia che caratterizzano l’agricoltura bergamasca e dopo alcuni giorni la gravità di quanto è successo appare in modo chiaro, come è stato rilevato dai tecnici di Coldiretti Bergamo.

“Il raccolto si preannunciava di ottima qualità, ma in pochi minuti gli olivicoltori hanno visto sfumare la possibilità di recuperare il danno subito nella scorsa annata che era stata pessima per quanto riguarda la produzione dell’olio – spiega Andrea Longaretti, responsabile settore olivicolo di Coldiretti Bergamo -. In questo periodo le olive si trovano in una fase delicata perché stanno entrando nel pieno della maturazione, pertanto i danni dei giorni scorsi sono irreversibili”.

Tra gli operatori del settore lo scoramento è generale.

“Vento impetuoso e grandine fitta si sono abbattuti sui nostri 800 ulivi in due riprese – racconta Anna Catarzyna Golonka di Costa Volpino – e nel giro di 30-40 minuti si è consumato il disastro. L’80 % delle olive è caduto a terra e il restante 20% è rimasto comunque danneggiato. Se si potrà recuperare si vedrà solo nelle prossime settimane. Valuteremo se converrà procedere con la raccolta perché questa operazione viene fatta interamente a mano e quindi ha dei costi non indifferenti, non so se ne varrà la pena vista la scarsa produzione che otterremo”.

Gli fa eco Gianluigi Gualini, che coltiva 345 ulivi a Costa Volpino: “Quest’anno gli ulivi erano carichi e avevamo delle buone aspettative per il raccolto, purtroppo la grandine e le forti raffiche di vento hanno fatto cadere il 70% circa delle olive, e quelle rimaste sui rami sono tutte rovinate, non so se quest’anno riusciremo a produrre l’olio DOP che richiede olive di alta qualità”.

La situazione è molto pesante anche alla Società Agricola Alba che conta circa 400 ulivi a Costa Volpino e produce olio DOP: “La grandinata ha fatto cadere il 70% circa delle olive, speriamo di riuscire a salvare qualcosa e di non ritrovarci anche quest’anno senza produzione”.

L’olivicoltura bergamasca non presenta certo grandi numeri ma è un comparto che negli ultimi anni ha fatto importanti passi in avanti e rappresenta una tipicità per il territorio dove è presente – sottolinea Coldiretti Bergamo –, è un peccato che fitopatie ed eventi atmosferici estremi ne stiano minando i progressi, pregiudicandone i risultati.