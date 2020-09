L’esperto di cardio-oncologia: “Ecco in che cosa consiste questa nuova branca”

Il dottor Francesco Vattimo è uno specialista in cardiologia e da settembre ha iniziato la sua collaborazione con Habilita. In particolare si occupa di cardio-oncologia.

Per capire meglio di che cosa si tratta, abbiamo chiesto direttamente a lui di spiegarci da dove nasce e dove si colloca questa particolare branca. “I nuovi farmaci chemioterapici – spiega il dottor Vattimo – sono spesso cardiotossici. Gli specialisti in oncologia hanno quindi la necessità di far iniziare un percorso chemioterapico ad un loro paziente previo nullaosta da parte del cardiologo che, oltre alla visita cardiologica, esegue un elettrocardiogramma e un ecocardiogramma per verificare lo stato di salute del cuore in quel momento affinché si possa poi effettuare un nuovo controllo (a distanza di tre/sei mesi) in sicurezza. La cardiotossicità dei farmaci chemioterapici è un elemento che viene valutato a intervalli regolari poiché potrebbe provocare scompenso cardiaco, aritmie, cardiopatie ischemiche o ipertensione. Per questo motivo la figura del cardiologo risulta poi essere molto rilevante”.

Quanto è importante quindi effettuare una visita cardiologica di controllo in tempi rapidi?

In questi casi la tempistica gioca un ruolo fondamentale. Riuscire a effettuare velocemente una visita cardiologica consente poi al paziente di iniziare al più presto la chemioterapia, con tutto ciò che ne consegue.

Da dove nasce la cardio-oncologia?

Si tratta di una branca nuova che riunisce due specialità, la cardiologia e l’oncologia. Prima di intraprendere questo percorso ho studiato in modo approfondito tutte le caratteristiche relative ai farmaci oncologici e le reazioni che possono provocare a livello cardiaco. Non si tratta di effettuare un semplice elettrocardiogramma, ma è necessario studiare con attenzione ogni singolo caso per capire se l’azione del farmaco che verrà somministrato potrà poi essere sopportata dal cuore. Purtroppo ricordiamo che molti pazienti oncologici sono anche cardiopatici e, proprio per questo motivo, il cardiologo deve comunque essere sempre preparato anche in campo oncologico e, allo stesso modo, l’oncologo deve avere competenze in ambito cardiologico. La cardio-oncologia nasce appunto dalla fusione di queste due specialità.

Per quale motivo ha iniziato a occuparsi di cardio-oncologia?

Io l’ho ritenuto un argomento molto interessante – conclude il Dr. Vattimo – e mi sono messo a studiare per approfondire le mie competenze in questa nuova branca e da ormai oltre 6 anni che visito pazienti nell’ambulatorio di cardio-oncologia con grande soddisfazione dal punto di vista umano oltre che professionale.

Il Dr. Vattimo visita i suoi pazienti nelle sedi di Bergamo, Zingonia, Osio Sotto e Clusone.

