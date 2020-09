L’Atalanta saluta Castagne che va al Leicester: “Grazie Tim, buona fortuna”

"Grazie Tim, e buona fortuna!". L'Atalanta saluta così Timothy Castagne, l'esterno nerazzurro che lascia Bergamo dopo tre stagioni.

È l'account Twitter della Dea a ripercorrere il rendimento del calciatore belga: "96 gare, 6.823 minuti giocati, 8 gol, 10 assist". Castagne ha firmato un contratto di cinque anni con il Leicester.

9️⃣6️⃣ matches

⏱ 6.823’ played

⚽️ 8 goals

👟 10 assists

🇮🇹 @SerieA 7th/4th/3rd place

🏆🇮🇹 #CoppaItalia Final

🇪🇺 @ChampionsLeague QF

🇪🇺 @EuropaLeague Ro32

⠀

🖤 Grazie, Tim, e in bocca al lupo per la tua nuova avventura al @LCFC!

💙 Thank you, @CastagneTim, and good luck! pic.twitter.com/41ijTlbWFC

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 3, 2020