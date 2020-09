La partita del cuore, Germania-Spagna o Streetdance? La tv del 3 settembre

Per la prima serata in tv, giovedì 3 settembre RaiUno alle 21.25 trasmetterà la partita del cuore. Un’edizione speciale, post covid-19, con un nuovo e più competitivo meccanismo, si giocherà in favore dei lavoratori dello spettacolo con la raccolta fondi attivata da Music Awards. Conduce Carlo Conti.

Su RaiTre alle 21.20 andrà in onda il telefilm “Hudson e Rex”. Nel primo episodio, due ragazzi finiscono su un palo perché accecati da una luce nel cielo. Sebbene si tratti solo di un incidente, Charlie ha un presentimento e decide di indagare. Le teorie all’inizio sono tante, ma la più razionale è che esista un congegno in grado di lanciare impulsi elettromagnetici. Quando l’inventore di uno strumento simile muore a causa di un’esplosione, capisce di essere sulla pista giusta.

Nel secondo episodio, viene scoperto un cadavere al porto e il caso punta subito sul contrabbando. Charlie, malgrado non sia d’accordo a lavorare in coppia con qualcuno a parte Rex, viene affiancato da una collega dell’Accademia per ordine di Donovan. All’inizio la collaborazione non va bene, ma poi sembra prendere una piega migliore, al punto da suscitare la gelosia di Rex e di Sarah. Ma le cose non sono come sembrano.

Su Canale5 alle 21.15 l’appuntamento è con “Zelig”.

Italia1 alle 20.35 trasmetterà la partita di calcio fra Germania e Spagna, valida per la Uefa Nations League 2020/21.

Spazio all’attualità e alla politica su La7 alle 20.35 con “In onda”, condotto da David Parenzo e Luca Telese.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Tutto per la mia famiglia”; su Rete4 alle 21.25 “Come un uragano”; su Rai4 alle 21.20 “Summer of ’84”; su La5 alle 21.05 “Streetdance”; su Iris alle 20.55 “Beverly Hills Cop – Un piedipiatti a Beverly Hills”; e su Italia2 alle 21.15 “Superman returns”

Su Rai5 alle 21.15 verrà proposto il documentario “Del Monaco alla Scala”. Un ritratto di Mario Del Monaco, un divo straordinario la cui simpatia esplosiva lo avvicina ai più grandi caratteri della commedia all’italiana, realizzato attraverso il racconto intimo di chi lo ha conosciuto da vicino, dei loggionisti che tifavano per lui, di musicologi e star della lirica come Francesco Meli.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 il telefilm “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Karol – Un papa rimasto uomo”; e su Real Time alle 21.20 “Vite al limite”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.