Hunziker, Trussardi e il mercato vintage per i bergamaschi in difficoltà post Covid

Si chiama “Hunziker e Trussardi Vintage Market”. È la novità comunicata giovedì 3 settembre sul profilo Instagram della show girl, bergamasca d’adozione.

Il mercato vintage d’alta moda si terrà sabato 5 e domenica 6 settembre al Teatro Sant’Andrea in Via Porta Dipinta 39, in Città Alta. I proventi della vendita verranno devoluti per il progetto “Ricominciamo Insieme” dedicato alle famiglie bergamasche in difficoltà post Covid e per ‘Doppia Difesa’, la storica associazione della Hunziker dedicata alle donne vittime di violenza.

“Mi è venuta un’idea meravigliosa. Svuoto la mia casa, quella di Tomaso Trussardi, delle mie bambine e casa Hunziker – racconta Michelle mostrando, nelle sue stories, il dietro le quinte della preparazione del mercatino -. Troverete capi d’abbigliamento Trussardi uomo e donna, i vestitini per bambini di quando le mie piccole erano bebè, accessori, passeggini, libri e molto altro. Tutto a prezzi simbolici”.