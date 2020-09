Gewiss Stadium, spuntano i seggiolini neroblù sulle gradinate della curva Morosini

Procedono più spediti che mai i lavori al Gewiss Stadium di Bergamo. La società nerazzurra vuole stringere i tempi per convincere i commissari Uefa - che saranno sotto le Mura venete all'inizio della prossima settimana - a dare il via libera definitivo per i match casalinghi dell'Atalanta in Champions League nel proprio stadio.

Dopo la demolizione e la ricostruzione completa dei gradoni della ex tribuna Ubi (da settembre rinominata Rinascimento) e la posa delle strutture che uniranno la rinnovata tribuna con le due curve, giovedì 3 settembre sono stati consegnati i nuovi seggiolini (rigorosamente neroblù) della curva Morosini, la sud.

Come detto, all'inizio della prossima settimana saranno a Bergamo i commissari Uefa che dovranno dare il parere definitivo sull'impianto cittadino.

Il club, come dimostrato in questi ultimi mesi di lavori senza sosta, sta facendo proprio di tutto per portare la Champions League nella casa dell'Atalanta, evitando Gomez e compagni a spostarsi a Reggio Emilia o a Parma (San Siro questa volta non sarà più disponibile) in occasione di ogni match casalingo della massima competizione europea.