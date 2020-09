Giovedì mattina

Gazzaniga, auto finisce fuori strada e si ribalta foto

Il conducente non ha riportato ferite gravi ma è stato comunque trasportato in ambulanza all'ospedale di Alzano Lombardo per accertamenti

I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone e i volontari di Gazzaniga sono intervenuti per un incidente stradale nella mattinata di giovedì 3 settembre a Gazzaniga. Intorno alle 7.30, un uomo di 55 anni, mentre percorreva la Sp41, in località Orezzo ha perso il controllo della sua auto, la quale dopo essere finita fuori strada si è ribaltata su un fianco. Foto 2 di 2

Il 55enne non ha riportato ferite gravi ma è stato comunque trasportato in ambulanza all’ospedale di Alzano Lombardo per accertamenti. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e hanno bonificato la zona compromessa. © Riproduzione riservata

