Covid, altri 14mila tamponi e 228 positivi in Lombardia: 18 a Bergamo

Sono 228 i nuovi positivi al Covid-19 in Lombardia, a fronte di 14.077 tamponi effettuati: 18 di questi in provincia di Bergamo. Il rapporto tra il numero dei nuovi test e i positivi riscontrati è quindi pari all’1,61%.

Aumentano guariti e dimessi (+60), ma anche i casi in terapia intensiva (+5). Un decesso registrato.

“Ricordiamo che l’incremento dei casi positivi, in Lombardia come nelle altre regioni – spiegano dalla Regione – va sempre rapportato al numero dei tamponi effettuati. Senza mai dimenticare che, se si ragiona in termini di confronti assoluti, il numero degli abitanti della Lombardia è pari a 1/6 della popolazione nazionale”.

Come ogni giorno, sulla home page del sito della Regione Lombardia (www.regione.lombardia.it), è disponibile una ‘dashboard’ navigabile con tutti i dati aggiornati.

I dati della giornata:

– i tamponi effettuati: 14.077, totale complessivo: 1.644.192

– i nuovi casi positivi: 228 (di cui 41 ‘debolmente positivi’ e 12 a seguito di test sierologico)

– i guariti/dimessi totale complessivo: 76.467 (+60), di cui 1.311 dimessi e 75.156 guariti

– in terapia intensiva: 27 (+5)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 225 (+5)

– i decessi, totale complessivo: 16.870 (+1)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 80, di cui 50 a Milano città;

Bergamo: 18;

Brescia: 37;

Como: 13;

Cremona: 7;

Lecco: 7;

Lodi: 8;

Mantova: 2;

Monza e Brianza: 21;

Pavia: 12;

Sondrio: 0;

Varese: 13.