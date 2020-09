Bergamo, 24enne in manette: quasi un chilo di droga sepolta in giardino

La Polizia di Stato, al fine di contrastare il fenomeno di reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato un italiano di origini tunisine per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Nella mattinata del 2 settembre il personale della Squadra Mobile, a seguito di un controllo effettuato nei confronti di un cittadino tunisino, ha effettuato una perquisizione domiciliare traendo in arresto il figlio di quest’ultimo, 24enne cittadino, incensurato e disoccupato. Il giovane è stato trovato in possesso di 357 grammi di hashish e 552 grammi di eroina, celata in parte all’interno dell’abitazione e in parte nel giardino, nascosta sotto terra, che solo grazie all’intuito degli operanti è stato possibile rinvenire.

Gli agenti vedendo parte del terreno del giardino smosso e una pala nella vicinanze, hanno scavato fino a trovare un contenitore di plastica protetto da più strati di cellophane all’interno del quale c’era del riso e un involucro sempre in cellophane, completamente nastrato, contenente sostanza stupefacente di colore marrone compressa, risultata positiva al narcotest dell’eroina.

Nell’abitazione c’era poi una piantina di marjuana dell’altezza di 40 cm e materiale utile al confezionamento delle dosi di tali sostanze, quali bilancini di precisione, apparecchiature per il sottovuoto, oltre che telefoni cellulari e 1.770 euro in contanti.

Nell’abitazione c’erano anche il fratello dell’arrestato di anni 19 e un amico di 22, entrambi deferiti in stato di libertà per lo stesso reato.

Espletate le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto nella locale Casa Circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.