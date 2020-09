Auto si ribalta in A4 e prende fuoco: conducente salvo, intervengono i vigili del fuoco

Brutto incidente stradale sulla A4, direzione Milano. Una macchina si è ribaltata e ha preso fuoco intorno alle 17,30 di giovedì 3 settembre.

Il conducente dell’auto, un 40enne, è stato tratto in salvo ed elitrasportato in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti l’ambulanza, i Carabinieri e i vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine, che hanno spente le fiamme e bonificato la zona compromessa.