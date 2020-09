ANALISI SINOTTICA

Da oggi e fino a sabato tempo stabile sulla nostra regione, grazie alla rimonta da ovest di un’ampia area di alta pressione che porterà anche un graduale aumento delle temperature.

Domenica lieve cedimento dell’alta pressione a causa di una perturbazione nord-atlantica in avvicinamento dall’Europa centrale, che lunedì porterà un aumento dell’instabilità atmosferica e un generale calo termico.

Giovedì 3 settembre

Tempo Previsto: cielo generalmente sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel primo mattino locali banchi di nebbia o nubi basse in pianura, ma in rapido dissolvimento.

Temperature: Minime in calo (12/15°C), massime in aumento (25/27°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da nord-nordovest.

Venerdì 4 settembre

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l’intera giornata.

Temperature: Minime in lieve aumento (13/16°C), massime in aumento (26/29°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli di direzione variabile.

Sabato 5 settembre

Tempo Previsto: Bel tempo ovunque. Locali annuvolamenti pomeridiani su Alpi e Prealpi, ma senza piogge.

Temperature: Minime in lieve aumento (14/17°C), massime in lieve aumento (27/30°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da sud-ovest.