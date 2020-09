Settimana Internazionale Coppi & Bartali, a Gatteo quinto posto per Davide Persico

Il passo che conduce dalla categoria juniores a quella élite è spesso molto più breve di quanto appare.

Davide Persico se n’è accorto durante la prima semi-tappa della Settimana Internazionale “Coppi & Bartali” svoltasi nella mattinata di martedì 1 settembre.

Il 19enne di Cene si è lanciato nella volata di Gatteo concludendo in quinta posizione la frazione vinta da Olav Kooij (Team Jumbo-Visma) davanti all’inglese Ethan Hayter (Team Ineos).

Migliore degli italiani, il giovane portacolori del Team Colpack-Ballan ha avuto modo di duellare con velocisti del calibro di Phil Bauhaus (Bahrein Merida) e Andrea Pasqualon (Circus-Wanty Gobert) mostrando ancora una volta le proprie doti.

“Non pensavo di andare così bene, mi sono messo in mezzo ai treni dei team World Tour e ho provato a fare la mia volata. Lo sprint è stato lanciato da lontano. All’ultimo km ero 15°, poi ho rimontato fino al 10° ai 300 metri – ha spiegato dopo l’arrivo l’atleta seriano -. Mi sono ritrovato in mezzo ai velocisti e a chi tirava la le volate. Bisognava stare molto attenti. Ci fosse stato un pizzico di spazio in più si poteva fare anche meglio. Vincere forse no, perchè l’olandese Olav Kooij è stato fortissimo, però sul podio sì. Ci potevo salire. Eravamo tutti vicinissimi, una questione di centimetri”.

Brutta caduta invece per il compagno di squadra Nicolas Gomez che ha riportato una probabile frattura alla clavicola e le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.