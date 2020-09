Seat Music Awards, The good doctor o Tutta colpa di Freud? La tv del 2 settembre

Per la prima serata in tv, mercoledì 2 settembre su RaiUno alle 20.30 andrà in onda “Aspettando i Seat Music Awards 2020”. In diretta dall’ Arena di Verona, dalla location di Radio Due, Nek e Carolina Di Domenico racconteranno con lo stile di u n notiziario: il dietro le quinte, le prove e le news più interessanti degli Artisti che calcheranno il palco dell’evento. Conducono Nek e Carolina Di Domenico.

A seguire, prenderà il via la serata con i grandi nomi della musica e i protagonisti della stagione televisiva che sta per cominciare. Sarà anche ospitata un’iniziativa benefica a favore dei lavoratori dello spettacolo. Conducono Carlo Conti e Vanessa Incontrada.

Stasera il palco ospiterà Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Claudio Baglioni, Andrea Bocelli, Riccardo Cocciante, Francesco De Gregori e Antonello Venditti, Elisa, Emma, Tiziano Ferro (in collegamento da Los Angeles), Ligabue, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Zucchero e Amadeus, Giorgio Panariello, Leonardo Pieraccioni e Ficarra e Picone.

Nel prossimo appuntamento, il 5 settembre, sarà la volta di Achille Lauro, Annalisa, Malika Ayane, Boomdabash con Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Fred De Palma e Anitta, Diodato, Francesco Gabbani, Ghali, Il Volo, Irama, J-Ax, Levante, Mahmood, Marco Masini, Ermal Meta, Michele Bravi, Mika, Modà, Fabrizio Moro, Nek, Enrico Nigiotti, Tommaso Paradiso, Piero Pelù, Max Pezzali, Raf e Tozzi, Francesco Renga, Takagi Ketra ed Elodie, Enrico Brignano.

Inoltre il 6 settembre, alle 16 su Rai1, Nek presenterà “Seat Music Awards – Viaggio nella musica” con Il Volo, Gigi D’Alessio e Clementino, Bugo ed Ermal Meta, Mario Biondi, The Kolors, Rocco Hunt e Ana Mena, Gaia, Aiello, Giusy Ferreri, Mr. Rain e molti altri ospiti protagonisti della “Settimana della Musica”.

Canale5 alle 21.15 trasmetterà il film “Il generale Dalla Chiesa”, con Giancarlo Giannini e Stefania Sandrelli. Dopo essersi distinto in Sicilia nella lotta contro la mafia, nel 1974 l’ufficiale dei Carabiniere Carlo Alberto Dalla Chiesa viene chiamato a combattere un nuovo e temibile nemico: le Brigate Rosse. Capisce subito che quel gruppo eversivo è stato sottovalutato.

Su RaiDue alle 21.20 verranno proposti i nuovi episodi del telefilm “The good doctor”. Andranno in onda due episodi dal titolo “Le parole non dette” e “Autopsia”. Nel primo, Morgan e Shaun si occupano di ricostruire la laringe di un bambino, mentre Park e Claire affrontano il caso di un vigile del fuoco che rischia di perdere un braccio. Carly, dopo una serata passata al karaoke, si rende conto che Shaun è innamorato di Lea e lo lascia… Nel secondo, Shaun vuole a tutti i costi eseguire un’autopsia sul cadavere di Maribel, una senzatetto. Dopo il rifiuto da parte di Melendez, Lim e del figlio della donna di procedere con l’esame post mortem, sarà solo grazie a Carly se Shaun riuscirà a liberarsi da un peso e ad andare avanti…

Per chi preferisse vedere un film, su RaiTre alle 21.20 c’è “Capri-Revolution”; su Rete4 alle 21.25 “Qualcosa di cui… sparlare”; su Italia1 alle 21.30 “Acts of violence” e su Rai4 alle 21.20 “L’amore bugiardo – Gone Girl”.

Ancora, su La7D alle 21.30 “8 donne e un mistero”; su La5 alle 21.05 “Tutta colpa di Freud”; su Iris alle 20.55 “Non è mai troppo tardi”; e su Italia2 alle 21.15 “Le avventure di Lupin III – Il ritorno del mago”.

Spazio alla lirica su Rai5 alle 21.15 con lo spettacolo “Proserpine”, in due atti di Silvia Colasanti. Sul podio il Maestro Pierre-André Valade. Nel cast Sharon Carty Dísella Lárusdóttir Anna Patalong Silvia Regazzo Gaia Petrone Katarzyna Otczyk. Regia teatrale di Giorgio Ferrara, regia tv di Barbara Napolitano.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Mediaset Extra alle 21.15 “Le Iene presentano: Omicidio di Willy Branchi – 30 anni di misteri” e su Real Time alle 21.20 “Matrimonio a prima vista Usa”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.