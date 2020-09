Niente paparazzi e tante mascherine, il cinema a Venezia torna all’essenziale: far sognare

E così stasera, con un omaggio al Maestro Ennio Morricone ed un commovente discorso della madrina Anna Foglietta, è iniziata la settantettesima edizione della Mostra di arte Cinematografica di Venezia.

La prima, per vero, si svolse molto più di 77 anni fa, ma qualche edizione non poté tenersi per via degli eventi bellici. Questa edizione è stata forse la meno scontata da quell’epoca. Ed infatti anche chi fa cinema, il mestiere più bello del mondo, è stato fermato ed ha atteso gli eventi, segregato nel salotto di casa a pensare, a scrivere sceneggiature, a provare parti già scritte davanti allo specchio, a montare immagini, di scene fortunosamente girate appena prima del lockdown. Tutto in un silenzio innaturale guardando su paesaggi vuoti di uomini e di donne.

Oggi, guardando il parterre del nuovo palazzo del Cinema al Lido, pieno di volti famosi tutti resi irriconoscibili dal travisamento dovuto all’obbligo di indossare le mascherine, mi è sembrato di vedere le riprese di un film.

Un film sul tempo sospeso in cui non ha più gran senso l’apparire fine a se stesso. Niente red carpet, pochi photocall. Tutti uguali i pure grandissimi attori, registi e sceneggiatori presenti in sala e nella giuria. Prima tra tutti una maestosa Kate Blanchett, la più grande Elisabetta I di Inghilterra che il cinema recente ricordi. Niente paparazzi ed agguati ai motoscafi. Ma solo l’essenziale. Uno schermo bianco in una sala buia su cui proiettare i sogni e le storie dell’umano universale. Viva il cinema, e le sue emozioni.