Nasce il fronte per il No al Referendum: “Noi No Bergamo”

Nasce oggi, martedì 2 settembre, il gruppo senza singole bandiere politiche schierato a favore del No al referendum sul taglio del numero dei parlamentari del 20 e 21 settembre prossimo.

Un fronte politico che dalla città ha scelto di non costituirsi in comitato, per essere leggero e farsi portavoce sul territorio delle istanze del No alla proposta di diminuzione dei parlamentari.

Tra le prime firme si trovano il consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta, il Sindaco Giorgio Gori e il Vicesindaco del Partito Democratico Sergio Gandi, ma anche assessori e consiglieri della politica bergamasca cittadina e provinciale.

Con una pagina Facebook già online “Noi No Bergamo” che punta a condividere contenuti quotidiani e informativi e una mail (noino.bergamo@gmail.com) alla quale, chiunque e in qualsiasi momento, potrà scrivere nome, cognome, carica o professione, per poter sottoscrivere il manifesto che si compone di 5 punti fondamentali, il gruppo si pone in netta contrapposizione alle ragioni del Sì motivando la propria scelta.

Il gruppo nasce in difesa del No seguendo cinque motivazioni principali tra le quali sono segnalate l’irrisorio risparmio per le casse dello Stato, ma anche i timori di una inadeguata rappresentanza in assenza di contrappesi e misure correttive.

