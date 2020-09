Mostra del Cinema di Venezia, al Capitol la diretta della cerimonia di apertura

Siamo a comunicare che la Cerimonia di Apertura della 77ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, in programma il prossimo 2 settembre, sarà proiettata in diretta nella sala cinematografica del Cinema Capitol Multisala a Bergamo a partire dalle 18.30.

L’appuntamento consta di due momenti consecutivi:

– Red carpet iniziale

– Anteprima del film “Lacci” di Daniele Luchetti

L’iniziativa rappresenta un’opportunità unica per il territorio nazionale ed è stata accolta con grande favore dal Presidente della Biennale Roberto Cicutto e dal Direttore della Mostra del Cinema di Venezia Alberto Barbera, volendo così dare un loro sostegno alla ripartenza delle sale cinematografiche.

Partner tecnico della trasmissione della Cerimonia è Cinemeccanica, già sponsor tecnico della Mostra del Cinema di Venezia e, dalla scorsa edizione delle Giornate Professionali di Sorrento, anche di ANEC.

In questa serata speciale e unica, in Anteprima nazionale in contemporanea con la proiezione a Venezia, vedremo nel nostro Cinema Capitol Multisala il film di apertura del Festival: “Lacci” diretto da Daniele Luchetti ed interpretato da Silvio Orlando, Giovanna Mezzogiorno, Alba Rohrwacher, Laura Morante e Luigi Lo Cascio. Il film sarà in uscita nelle sale italiane in data 1 ottobre 2020.