ANALISI SINOTTICA

Una circolazione depressionaria posizionata sull’Europa centrale influenzerà parzialmente il tempo sulla nostra regione nel corso della giornata odierna, a causa di correnti più fresche e umide dai quadranti nord-occidentali che sfiorano il nord Italia.

A partire da domani e fino a sabato tempo in miglioramento ovunque grazie a un’ampia area di alta pressione in arrivo da ovest, con temperature in graduale aumento.

Tra domenica e lunedì invece graduale indebolimento dell’alta pressione per l’arrivo di correnti più umide di origine nord-atlantica che potrebbero portare un aumento dell’instabilità.

Mercoledì 2 settembre

Tempo previsto: Cielo generalmente nuvoloso in mattinata con qualche schiarita più probabile su Alpi e bassa pianura. Tra Prealpi e medio-alta pianura qualche pioggia o rovescio sparso in graduale spostamento da ovest verso est nel corso del mattino.

Nel pomeriggio residue piogge su est regione in rapido esaurimento. Nuvolosità diffusa sui rilievi con possibili rovesci di breve durata, cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso in pianura.

In serata residua nuvolosità sparsa tra Prealpi e alta pianura, poco nuvoloso altrove.

Temperature: Minime in aumento (13/16°C), massime in calo (23/25°C).

Venti: In pianura venti deboli o moderati da est-nordest, in quota venti deboli occidentali.

Giovedì 3 settembre

Tempo Previsto: Nel primo mattino locali nebbie o nubi basse in pianura in rapido dissolvimento, poi cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Locali annuvolamenti pomeridiani sulle Prealpi ma senza precipitazioni.

Temperature: Minime in calo (11/14°C), massime in aumento (25/27°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da nord-ovest.

Venerdì 4 settembre

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

Temperature: Minime in lieve aumento (12/15°C), massime in lieve aumento (26/28°C).

Venti: In pianura venti deboli a regime di brezza, in quota venti deboli da nord-ovest.