Losa Legnami e quegli angoli di giardino che diventano piccoli paradisi

L’orto. Quello che coltivi tu, piccolo, colorato e profumato, in un angolo del giardino. Quello nel quale i tuoi bambini hanno piantato i primi semi, raccogliendo poi lattuga, basilico e pomodorini che senza ombra di dubbio sono i più buoni del mondo.

Ecco, Losa Esterni da Vivere di Mapello fa questo: vende prodotti per l’esterno quali casette in legno, orti di ogni dimensione, piscine, recinzioni, steccati, grigliati, pergole, gazebo.



E, in un anno quale il 2020, i suoi prodotti sono stati in assoluto tra i più ricercati.

“Sì, abbiamo avuto un boom di richieste – spiega Cristina Losa -. Il lockdown ha portato la gente a valorizzare al massimo lo spazio esterno che aveva a disposizione. Abbiamo venduto tantissime casette in legno per i bambini e orti. Siamo stati per molti una boccata d’ossigeno e questo ci dà soddisfazione, in un periodo così difficile”.



Punto di forza dell’azienda l’e-commerce, nel quale Cristina crede da sempre. “La nostra azienda si è evoluta adeguandosi ai cambiamenti del mercato – racconta -. Mio nonno aveva fondato la segheria, con i forni e il legno massello da lavorare. Poi c’è stato un forte calo di fatturato e mio padre ha optato per l’edilizia, con i tetti in legno. Nel 2008/2009 c’è stata una crisi del settore, così è subentrata la nuova generazione Losa con un’idea chiara: l’e-commerce è il futuro, bisogna lanciarsi”.

E così Losa ha fatto. Il modello di vendita alla base dell’attività di Losa Esterni da Vivere è il Dropshipping: il rivenditore online pubblica sul suo portale i prodotti in vendita dell’azienda, ma non li possiede materialmente in magazzino. Riceve sia l’ordine che il pagamento dal cliente finale e l’ordine viene trasmesso a Losa, che essendo il vero Dropshipper si occupa della spedizione e della consegna.

È un modello molto usato negli Stati Uniti per le vendite online, punti di forza la semplificazione della logistica e una gestione finanziaria agevolata.

Con il lockdown si è avuta la prova che il sistema ha grandi potenzialità.

“Avendo triplicato in poco tempo le nostre vendite ci siamo trovati a testare vantaggi e difficoltà – sottolinea Cristina –, in ogni caso abbiamo visto che anche chi prima era diffidente dopo aver provato ritorna e si fida”.



Per il futuro, Losa sogna di consolidare il modello acquisito e di investire nuove energie nella ricerca di prodotti alternativi e innovativi.

Info: https://esternidavivere.it/home