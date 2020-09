Il rettore dell’UniBg: “La scomparsa di Daverio, grande sconforto per tutta la comunità accademica”

Anche l’Università degli Studi di Bergamo partecipa con profonda tristezza alla scomparsa di Philippe Daverio: storico dell’arte, docente, saggista, politico e divulgatore di fama internazionale scomparso mercoledì 2 settembre all’età di 71 anni.

Nel 2016 sua la lectio magistralis in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in cui non aveva mancato di ricordare agli studenti l’importanza di un percorso universitario per iniziare a pensare fuori dagli schemi e affrontare il proprio futuro all’interno della “comunità allargata del mondo”, invitandoli ad essere “rivoluzionari” e a prendere in mano il loro destino.

“La scomparsa di Philippe Daverio – afferma il rettore Remo Morzenti Pellegrini – è motivo di grande sconforto per tutta la comunità accademica. Ricorderò sempre con profonda stima e gratitudine la sua lectio magistralis nella quale esortava gli studenti a essere rivoluzionari e prepararsi alle sfide del domani con l’immancabile energia che li contraddistingue. Come sottolineò nel suo discorso, emozionante e dotto, la responsabilità di noi accademici è quella di formare persone che possano sfruttare al meglio le proprie potenzialità, motivate dagli insegnamenti ricevuti. Allora le sue parole esaltarono il ruolo fondamentale dell’università nel tessuto sociale e mai come oggi, risuonano attuali”.