Giro d’Italia Under 23, a Bolca piazza d’onore per Kevin Colleoni

Quando la strada inizia a salire, Kevin Colleoni non può far altro che rispondere presente.

Il 20enne di Calusco d’Adda si è messo in luce nella quarta tappa del Giro d’Italia Under 23 cogliendo la piazza d’onore alle spalle dell’inglese Thomas Pidcock (Trinity).

La prima frazione dedicata agli scalatori si è infiammata sul Passo del Branchetto grazie all’attacco di Samuele Zoccarato (Team Colpack-Ballan), Mattia Guasco (NTT), Daan Hoole (SEG) e Andrea Cantoni (Emilia) che sono transitati in vetta con cinquanta secondi di vantaggio sul gruppo principale.

Il gran premio della montagna ha rimescolato le carte mettendo in grave difficoltà la maglia rosa Luca Colnaghi (Zalf) e dando la possibilità a Matteo Carboni (Biesse Arvedi Premac), Andrea Pietrobon (Team Friuli), Jokim Murguialday e Carlos Garcia di prender il comando in compagnia del veneto in forza al team di Almè.

La penultima ascesa di giornata ha consentito al plotone dei migliori di chiudere sui fuggitivi, mentre le aspre pendenze della salita conclusiva hanno messo le ali a Pidcock che ha lasciato sul posto gli avversari tagliando il traguardo di Bolsa in solitaria.

Unico atleta in grado di provare a contrastare il dominio del britannico, Colleoni ha chiuso le proprie fatiche con trenta secondi di ritardo anticipando Giovanni Aleotti (Cycling Team Friuli) e Sean Quinn (Hagens Berman Axeon).

L’ex campione del mondo juniores di ciclocross guida ora la classifica con 58 secondi di vantaggio sul talento bergamasco in attesa di tornare a salire nella penultima frazione che porterà gli atleti a Montespluga.