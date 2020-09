Da Bergamo a Livigno per educare: missione compiuta per i “Ragazzi On The Road”

Si è concluso a Livigno il progetto “Ragazzi On The Road”: una vera e propria esperienza di prevenzione sul campo che dal 20 al 30 agosto ha coinvolto 15 studenti residenti nel Piccolo Tibet, impegnati “on the road” insieme a giovani bergamaschi in un progetto unico in Italia, volto alla sensibilizzazione ai pericoli della strada, prevenzione del Covid-19 e di educazione alla legalità.

Sperimentata lo scorso inverno e promossa dall’associazione Ragazzi On The Road di Bergamo, l’iniziativa è stata fortemente voluta dal Comune di Livigno anche durante questa estate e fino al 30 agosto ha coinvolto i giovani abitanti del Piccolo Tibet in una serie di esperienze educative.

Supportati dallo staff dell’associazione e dal pedagogista ed educatore del Centro di Aggregazione Giovanile di Livigno (CiAGì) Centroanch’io, i ragazzi hanno avuto la possibilità di stare al fianco degli agenti del comando di Polizia Locale di Livigno, dell’Associazione Nazionale Carabinieri Cinofili, di comprendere l’importanza degli operatori di soccorso, grazie ai volontari dei Vigili del Fuoco del distaccamento Livigno, del Soccorso Alpino, e i soccorritori degli impianti sciistici Carosello 3000 e Mottolino Fun Mountain.

Gli over 18 inoltre hanno anche avuto l’opportunità di affiancare gli agenti della Guardia di Finanza in servizio al Passo Foscagno, per capire la complessità che ricopre il controllo doganale grazie anche alla collaborazione dell’Agenzia delle Dogane di Tirano di Passo del Foscagno.