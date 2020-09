Città Alta, la Biblioteca Mai riapre il sabato mattina

Dal 5 settembre la Biblioteca Mai riapre anche il sabato. L’orario settimanale per il prestito e la consultazione in sede è quindi dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00, il sabato dalle 9.00 alle 13.00.

In più, è ora consentito lasciare in sospeso ed esaminare per più giorni uno dei pezzi ricevuti in consultazione segnalando semplicemente i dati di quello che si è scelto di rivedere all’assistente di sala e prenotando nuovamente la postazione. Il pezzo da tenere in sospeso andrà depositato sul tavolo di servizio alla postazione assegnata e avvolto a cura dell’utente nel foglio di cellophane già predisposto. La sospensione può essere richiesta per il tempo massimo di una settimana prima che il pezzo venga collocato in quarantena.

È nuovamente possibile anche la visione dei materiali riprodotti in formato microfilm, utilizzando una postazione nell’apposita saletta.

Infine, i nuovi volumi acquisiti, come sempre visibili e pronti per il prestito negli scaffali dell’Atrio scamozziano, sono da oggi anche esposti nello scaffale virtuale, costantemente aggiornato per offrire agli utenti una comoda visione da casa www.bibliotecamai.org/servizi/scaffale-novita

Restano in vigore tutte le indicazioni previste dalle norme anti Covid.

Si ricorda quindi che è consentito accedere alla Biblioteca dopo la misurazione della temperatura al termo-scanner posto all’ingresso e indossando correttamente la mascherina e i guanti.

È possibile consultare in sede un numero massimo di tre pezzi tra tutti i materiali non concessi in prestito, inclusi gli ultimi numeri delle riviste (esclusi i quotidiani).

Per accedere è necessario inviare, con almeno due giorni di anticipo sulla data prescelta, una richiesta via e-mail a info@bibliotecamai.org, oppure tramite il form presente nella home page del sito www.bibliotecamai.org, o ancora utilizzando la pagina Chiedi al Bibliotecariosempre sul sito della Biblioteca, o infine telefonando allo 035 399431 durante gli orari di apertura.

Prima di recarsi in Biblioteca è necessario attendere la conferma della disponibilità dei materiali richiesti, del giorno e dell’orario. I pezzi prenotati sono posti a disposizione sul tavolo assegnato nel Salone Furietti. Durante la permanenza in Salone non è possibile richiedere pezzi aggiuntivi.

Per richiedere invece libri in prestito è consigliata la prenotazione all’indirizzo e-mail info@bibliotecamai.org. Prima di poter ritirare i libri, è necessario attendere la conferma della disponibilità da parte della Biblioteca. Le richieste di prestito, in particolare quelle delle novità esposte nell’atrio scamozziano, possono essere accolte anche in sede rivolgendosi ai bibliotecari.

La restituzione avviene inserendo i volumi in buste appositamente predisposte all’ingresso, senza necessità di prenotare un appuntamento.

Informazioni complete su www.bibliotecamai.org.