Cercasi sei danzatori per l’opera Marino Faliero di Donizetti

Fisico asciutto/longilineo, con esperienza teatrale professionale e specifica preparazione nella sintassi del contemporaneo (danza/performance): sono i requisiti richiesti ai sei performers/danzatori che la Fondazione Teatro Donizetti sta cercando.

Per l’opera Marino Faliero di Gaetano Donizetti, un progetto creativo di Ricci/Forte con la regia di Stefano Ricci, che andrà in scena presso il Teatro Donizetti in occasione del Festival Donizetti 2020 è stata indetta una selezione per individuare 6 giovani (3 uomini e 3 donne) di età compresa tra i 20 e i 38 anni.

Ai candidati è richiesto il curriculum, due foto (primo piano e figura intera), il documento di identità e un video di minimo 2 minuti (max. 3 minuti) a camera fissa, non montato, a figura intera (individuale, non collettivo) in cui siano esposte le qualità tecniche tersicoree o acrobatiche indicate nel proprio curriculum. Il materiale deve essere inviato entro e non oltre domenica 6 settembre 2020 al seguente indirizzo mail: andreoni@fondazioneteatrodonizetti.org

Il compenso previsto è di 2mila euro lorde omnicomprensive, con assunzione tramite contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o, se in possesso di Partita Iva, contratto da lavoratore autonomo dello spettacolo.

Giorno e modalita di selezione, date delle prove e delle recite si trovano sulla pagina del Teatro Donizetti.

