Brembo e Ubi Banca tra le 100 imprese con la migliore reputazione in Italia

Brembo è tra le prime 100 imprese con la migliore reputazione aziendale in Italia in base alla prima edizione dell’indagine elaborata dall’istituto indipendente Ales Market Research e verificata in modo indipendente da Kpmg.

Con il punteggio di 5441 punti la multinazionale bergamasca, leader mondiale nella produzione e progettazione di impianti frenanti per veicoli si piazza al 60esimo posto nella classifica frutto dell’indagine che ha coinvolto 1346 profili divisi in tre categorie: 246 dirigenti e manager di aziende che operano in Italia con un fatturato superiore a 10 milioni di euro, 100 esperti (analisti finanziari, giornalisti, responsabili di Ong e social media manager) e 1000 consumatori.

Al 59° posto, con 5.448 punti, si piazza Ubi Banca.

Ogni categoria coinvolta ha analizzato le aziende in base a diversi fattori e ha ottenuto un peso differente nella definizione del ranking. Caratteristica peculiare della ricerca, si precisa in una nota di Ales market Research, è stata l’importanza attribuita al campione professionale che pesa per l’80% nella definizione della classifica finale.

I dirigenti e manager d’azienda hanno giudicato aspetti come i risultati economico-finanziari, la qualità dell’offerta commerciale, la capacità di attrarre e trattenere i talenti, l’etica e la responsabilità d’impresa, la dimensione internazionale dell’azienda e l’innovazione.

Gli esperti hanno considerato gli elementi a loro più familiari ad esempio la qualità delle informazioni fornite, l’efficacia nella comunicazione aziendale, l’impegno verso la comunità o l’innovazione nella comunicazione digitale mentre i consumatori hanno valutato la reputazione commerciale delle aziende secondo 10 variabili, tra queste il rapporto qualità-prezzo, l’empatia, l’impegno ambientale, ed infine la reputazione generale.

Analizzando le aziende con la migliore reputazione nei singoli settori, Intesa Sanpaolo è in testa nel bancario e assicurativo, Google nell’informatica, Ikea in quello relativo a complementi d’arredo/tessile/casa, Accenture è prima tra le società di consulenza, Eni nel settore energia, acqua e gas, Amplifon nel farmaceutico & apparecchi, Hilton nell’hotel & turismo, Luxottica nel settore moda & accessori.